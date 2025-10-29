Allarme Acea imminente stop produzione per blocco Cina forniture chip

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'industria automobilistica europea rischia "una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l'attività" delle case. E' l'allarme lanciato dall'Acea, l'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, che si dice "sempre più preoccupata" per lo scontro che "ha portato al divieto di esportazione dei chip Nexperia dalla Cina": una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

allarme acea imminente stopAuto in Europa. «Mancano chip, stop della produzione imminente»: l'allarme dei costruttori - L'industria automobilistica europea rischia «una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l'attività» delle ... Segnala motori.ilmessaggero.it

allarme acea imminente stopAuto Ue: "Mancano i chip, stop della produzione imminente" - L'Associazione europei dei costruttori di automobili ( Acea) "è sempre più preoccupata per l'imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della ... Da ansa.it

allarme acea imminente stopAcea, industria dell'auto europea a rischio stop senza i chip Nexperia - Costruttori auto in allarme per il possibili scarso approvvigionamento dei fondamentali apparati elettronici prodotti da Nexperia. Segnala motori.ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Acea Imminente Stop