Allarme Acea imminente stop produzione per blocco Cina forniture chip
(Adnkronos) – L'industria automobilistica europea rischia "una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l'attività" delle case. E' l'allarme lanciato dall'Acea, l'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, che si dice "sempre più preoccupata" per lo scontro che "ha portato al divieto di esportazione dei chip Nexperia dalla Cina": una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
