All' aeroporto Falcone Borsellino apre un nuovo parcheggio da 62 posti

All’aeroporto di Palermo apre il parcheggio P4. L’infrastruttura si trova a pochi passi dal terminal, al piano partenze. I 62 stalli, collocati in un’area strategica alla fine del percorso viario lato Palermo, completano l’offerta dei parcheggi ufficiali dell’aeroporto, portando a 1.212 il totale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

