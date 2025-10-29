All' aeroporto Falcone Borsellino apre un nuovo parcheggio da 62 posti
All’aeroporto di Palermo apre il parcheggio P4. L’infrastruttura si trova a pochi passi dal terminal, al piano partenze. I 62 stalli, collocati in un’area strategica alla fine del percorso viario lato Palermo, completano l’offerta dei parcheggi ufficiali dell’aeroporto, portando a 1.212 il totale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
I sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero per l'1 dicembre all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Tutto il personale dipendente della società Gesap spa si asterrà dal lavoro per 24 ore Vai su Facebook
#Palermo, all’#aeroporto Falcone Borsellino sette #distributori d’#acqua gratuiti per ridurre la #plastica - X Vai su X
Gesap apre il nuovo parcheggio P4 all’aeroporto di Palermo, 62 posti auto in un’area strategica - L'infrastruttura è situata a pochi passi dal terminal, al piano partenze, pensata per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta a comfort, rapidità di accesso e qualità del servizio ... Come scrive italpress.com
Nuovo parcheggio da 62 posti in aeroporto Palermo - All'aeroporto di Palermo apre il parcheggio P4, un nuovo tassello della strategia di Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino, per un sistema aeroportuale sempre più integrato, intermodale ... Riporta ansa.it
Aeroporto Falcone Borsellino: attivati i sette distributori d’acqua gratuiti - Le fontanelle sono state installate in tutto il terminal passeggeri, prima e dopo i controlli di s ... Lo riporta mondopalermo.it