Allacciato abusivamente non paga da 5 anni il furto di corrente elettrica è di 10 mila euro | denunciato
Allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica dall'ottobre del 2020. E da allora avrebbe consumato quasi 60 mila Kwh, con un danno - per l'Enel - stimato in quasi 10 mila euro. Ha 59 anni il licatese che è stato denunciato dalla polizia, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
