Alla scoperta della cittadella francescana tra fede cultura e carità

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre 2025 vi porteremo alla scoperta di un luogo ameno e prezioso per la tradizione storica e artistica della nostra città. Entreremo nei luoghi della cittadella francescana, fulcro medievale della fede cittadina, che seppe sviluppare un ruolo da protagonista nell'ambito caritativo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

