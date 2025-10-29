Alla scoperta del borgo di Premana e delle vie del ferro del Lago di Como
È un viaggio nel tempo e nella natura quello che parte da Piazza della Chiesa, nel cuore di Premana, in provincia di Lecco, e si snoda tra mulattiere, alpeggi e antiche miniere di ferro. Un itinerario che racconta la storia e l’anima di un paese montano dove le tradizioni alpine resistono ancora. 🔗 Leggi su Quicomo.it
