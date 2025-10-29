I l nostro cervello è incline alla pace o alla guerra? All’interrogativo si cerca di dare risposta da secoli. Gli antichi greci chiamavano la lotta armata pólemos, lo stesso vocabolo che indicava, con la maiuscola, il demone che s’impossessava degli uomini quando decidevano di darsi battaglia. «Pólemos di tutte le cose è il padre» scriveva Eraclito, agli albori del pensiero occidentale. Lo smentirà Immanuel Kant pubblicando il breve saggio Per la pace perpetua. Siamo nel 1795 e il padre del pensiero moderno illumina un orizzonte ancora oggi lontano. Per quanto la cultura della nonviolenza abbia provato a fiorire, le sue radici non sono state abbastanza salde da fermare la furia delle devastazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Alla radice della lotta: perché il cervello umano fatica a scegliere la pace