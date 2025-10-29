Alla Fonte | tre donne un’unica voce Il teatro come riscoperta di comunità e consapevolezza ambientale

Dailyshowmagazine.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre donne, tre sguardi, un solo elemento che le unisce: l’acqua. Alla Fonte è lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Fabiola Arculeo, Silvia Di Giovanna e Mariangela Sagona, un progetto che porta in scena la forza della comunità e la necessità di ritrovare un legame autentico con la natura e con gli altri. Dalla parola alla sorgente. «Volevamo raccontare una rinascita collettiva – spiegano le autrici – partendo da un simbolo universale: la fonte, che rappresenta le origini comuni dell’essere umano». Il testo, scritto a sei mani, nasce da un lavoro profondo di ricerca emotiva e culturale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

alla fonte tre donne un8217unica voce il teatro come riscoperta di comunit224 e consapevolezza ambientale

© Dailyshowmagazine.com - “Alla Fonte”: tre donne, un’unica voce. Il teatro come riscoperta di comunità e consapevolezza ambientale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Fonte Tre Donne Un8217unica