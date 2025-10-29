Alla Federico II studenti con sveglie e cuscini | Lorito sveglia stop accordi con Israele
Gli studenti della Federico II manifestano durante il Senato Accademico e chiedono anche di "uscire dalla fondazione Med-Or, di cui fa parte anche Leonardo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Flash-mob studenti Napoli contro accordi Università con Israele - mob a Napoli degli studenti pro Pal che hanno portato cuscini in strada davanti ad una sede dell'Università Federico secondo ed un messaggio, affidato a striscioni, indirizzato al rettore Matteo ... Riporta ansa.it
Università Federico II di Napoli, protesta degli studenti: occupata la facoltà di Lettere - Un gruppo di studenti dei collettivi di Ecologia politica, Link Napoli e Collettivi Autorganizzati Universitari hanno occupato la sede del dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi ... Si legge su ilmattino.it
Gli studenti della Federico II in tenda per la Palestina - All'interno del cortile della facoltà di Lettere dell'Università "Federico II" gli studenti della rete studentesca per la Palestina, ... Come scrive ansa.it