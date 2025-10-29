Alla Camera la petizione Stop alla disinformazione climatica | 18.600 firme per chiedere un Osservatorio indipendente

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Giacomo Pellini e Maria Santarossa, attivisti climatici Sono 18.600 le persone che hanno firmato la petizioneStop alla disinformazione climatica. Per un’informazione responsabile”, presentata la settimana scorsa nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. L’iniziativa, lanciata dagli attivisti climatici Giacomo Pellini e Maria Santarossa, è sostenuta dalla vicepresidente del gruppo M5S Ilaria Fontana e da Greenpeace Italia. Tra le richieste principali: regole chiare sull’informazione climatica, la creazione di un Osservatorio nazionale indipendente sulla disinformazione e l’introduzione di uno spazio settimanale nei TG RAI dedicato alla crisi ambientale e alle soluzioni in atto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

