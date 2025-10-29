Alla Camera la petizione Stop alla disinformazione climatica | 18.600 firme per chiedere un Osservatorio indipendente
Di Giacomo Pellini e Maria Santarossa, attivisti climatici Sono 18.600 le persone che hanno firmato la petizione “Stop alla disinformazione climatica. Per un’informazione responsabile”, presentata la settimana scorsa nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. L’iniziativa, lanciata dagli attivisti climatici Giacomo Pellini e Maria Santarossa, è sostenuta dalla vicepresidente del gruppo M5S Ilaria Fontana e da Greenpeace Italia. Tra le richieste principali: regole chiare sull’informazione climatica, la creazione di un Osservatorio nazionale indipendente sulla disinformazione e l’introduzione di uno spazio settimanale nei TG RAI dedicato alla crisi ambientale e alle soluzioni in atto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alla #Camera le 18.600 firme della petizione ‘Stop alla #disinformazioneclimatica’ - X Vai su X
Radio Norba News. . I potentini vogliono don Franco. Avviata una petizione per evitare lo spostamento del parroco Vai su Facebook
Alla Camera le 18.600 firme della petizione ‘Stop alla disinformazione climatica’ - Per un’informazione responsabile”, presentata oggi nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. Si legge su ecodallecitta.it
Stop alla disinformazione climatica, dopo 18mila firme la petizione si presenta alla Camera - Lanciata a inizio luglio, la petizione promossa dagli attivisti climatici Giacomo Pellini e Maria Santarossa ha appena superato le 18. Segnala greenreport.it
La petizione ‘Stop alla disinformazione climatica’ chiede regole chiare, un Osservatorio e spazi Rai dedicati - 600 firme sono state consegnate oggi alla Camera dei Deputati nell’ambito della petizione “Stop alla disinformazione climatica. Segnala msn.com