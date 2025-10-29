Alisia D' Angelo responsabile del servizio di nutrizione di Medicina dello sport della d' Annunzio premiata all' Issn Italy Conference 2025

29 ott 2025

La dottoressa Alisia D’Angelo, dietista-nutrizionista, responsabile del servizio di nutrizione dell’unità operativa di Medicina e Cardiologia dello Sport dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, ha ricevuto il Best Oral Presentation Award 2025. La cerimonia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

