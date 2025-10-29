La moda del “High Protein” Negli ultimi anni gli scaffali dei supermercati si sono riempiti di alimenti “High Protein” (HP): yogurt, dessert, snack, biscotti e persino prodotti da forno. Secondo Euromonitor International, i consumatori li acquistano soprattutto per migliorare salute e benessere. L’Osservatorio Immagino GS1 Italy segnala nel 2023 un +5% nelle vendite e un aumento del 20% del fatturato, per un valore di 2 miliardi di euro. Oggi quasi 3.000 prodotti confezionati vantano l’etichetta “ricco in proteine”. A livello globale, il mercato vale già 4,1 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 10 miliardi entro il 2032. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Alimenti iperproteici: tra moda, marketing e reale necessità