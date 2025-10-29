Alexiou al Matchday Programme | L’esperienza all’Inter U23 mi sta aiutando molto a crescere
Inter News 24 Alexiou, simbolo della crescita dell’Inter U23, parla della sua esperienza con la maglia nerazzurra, con cui sta disputando la Serie C. Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, è stato protagonista del match day programme pubblicato oggi dall’ Inter U23. Il giovane centrale, punto di riferimento del vivaio nerazzurro, ha raccontato la sua crescita e il percorso che lo ha portato a diventare uno dei prospetti più promettenti della squadra di Cristian Chivu. Dalla Grecia a Milano, un percorso di maturazione. Nato a Galatsi, quartiere di Atene, Alexiou ha iniziato a giocare a calcio fin da piccolo, mostrando subito grande passione e determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Fcinter1908: “La gara tra Inter U23 e Renate, inizialmente in programma domenica 12 ottobre, sarà rinviata a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale (Alexiou, Cocchi, David, Mosconi, Topalovic)”. Vai su Facebook
Alexiou: "Scudetto Primavera e gol in YL tra i ricordi più belli. Ecco in cosa sono cresciuto" - Christos Alexiou, difensore dell'Inter U23, si racconta al Matchday Programme in vista di Inter- Si legge su msn.com