Inter News 24 Alexiou, simbolo della crescita dell’Inter U23, parla della sua esperienza con la maglia nerazzurra, con cui sta disputando la Serie C. Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, è stato protagonista del match day programme pubblicato oggi dall’ Inter U23. Il giovane centrale, punto di riferimento del vivaio nerazzurro, ha raccontato la sua crescita e il percorso che lo ha portato a diventare uno dei prospetti più promettenti della squadra di Cristian Chivu. Dalla Grecia a Milano, un percorso di maturazione. Nato a Galatsi, quartiere di Atene, Alexiou ha iniziato a giocare a calcio fin da piccolo, mostrando subito grande passione e determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Alexiou al Matchday Programme: «L’esperienza all’Inter U23 mi sta aiutando molto a crescere»