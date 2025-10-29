Alex Cotoia uccise il padre violento a Collegno con 34 coltellate | nuovo processo in Cassazione dopo l' assoluzione
Inizia alle 10 di oggi, 29 ottobre, a Roma, il secondo processo davanti alla Corte di Cassazione per Alex Cotoia. È il ragazzo che, a 18 anni, ha ucciso con 34 coltellate il padre Giuseppe Pompa, uomo violento con lui, il figlio maggiore Loris e la moglie. A gennaio, la Corte d’assise d’appello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
ALEX COTOIA: “HO SALVATO LA MAMMA, E QUESTO MI BASTA” Mi chiamo Alex Cotoia, anche se fino a qualche tempo fa il mio nome era un altro. L’ho cambiato perché a volte, per poter vivere davvero, bisogna lasciarsi il dolore alle spalle, anche nel suon - facebook.com Vai su Facebook
Domani è il giorno di Alex: alla Cassazione l'ultima parola sui fatti del 2020 - Cinque anni fa, a Collegno, uccise il padre con 34 coltellate In primo grado, la Corte d'Assise di Torino lo assolse: legittima difesa.
