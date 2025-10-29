Alessandro Del Piero chi è la moglie Sonia Amoruso e cosa fa nella vita e chi sono i loro tre figli
Alessandro Del Piero, icona del calcio italiano, ha costruito una delle sue più stabili certezze fuori dal campo: la famiglia. Il punto di svolta arriva con l’incontro con Sonia Amoruso, avvenuto in modo casuale nel 1999: lei commessa in un negozio di scarpe a Torino, lui il capitano della Juventus. Da quell’incontro inizia una storia che supera le colonne sportive e diventa vita vera. Dal punto di vista professionale, la moglie di Alessandro Del Piero ha una carriera legata all’imprenditoria e alla gestione familiare. Ha seguito Del?Piero nei suoi progetti commerciali, ma è anche attiva nel sociale e in iniziative culturali legate alla città di Torino e alla famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
