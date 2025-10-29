Alcolici e obbligo di dimora | sanzioni

C’era chi non stava rispettando le regole sulla vendita di alcolici e anche una donna che pur di fare la movida aveva deciso di violare le disposizioni che aveva per l’ obbligo di dimora, ma i servizi di controllo della Polizia municipale hanno consentito di bloccare i comportamenti scorretti. Nello scorso weekend due persone sono state multate per consumo di alcolici in contenitori di vetro dopo le 21, un comportamento non consentito e oggi sanzionabile dopo le modifiche allo stesso regolamento di Polizia urbana. Un esercizio è stato sanzionato per la vendita di alcolici per asporto oltre l’orario consentito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alcolici e obbligo di dimora: sanzioni

Leggi anche questi approfondimenti

Il processo va avanti ma sono state revocati all’atleta il divieto di avvicinamento e l’obbligo di firma: «Ho abusato di alcol ma mai alzato le mani su di lei» - facebook.com Vai su Facebook

Alcolici e obbligo di dimora: sanzioni - C’era chi non stava rispettando le regole sulla vendita di alcolici e anche una donna che pur di fare la movida aveva deciso di violare le disposizioni che aveva per l’ obbligo di dimora, ma i servizi ... Scrive lanazione.it

Revocati i domiciliari a Stefania Nobile. Ora obbligo di dimora - Da lunedì Stefania Nobile (nella foto) non è più agli arresti domiciliari e, forse, patteggerà la pena. ilgiornale.it scrive

Simona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per l'amico alla guida (in stato di ebbrezza) - Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, all'esito dell'attività d'indagine condotta congiuntamente ... Secondo msn.com