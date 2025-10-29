Alcaraz pietrificato | Norrie lo passa con un colpo da posizione impossibile!
Colpo di scena al Masters 1000 di Parigi: Carlos Alcaraz crolla in tre set contro Cameron Norrie e viene subito eliminato al secondo turno. Il britannico sorprende lo spagnolo con colpi spettacolari come questo recupero in diagonale. Con questa vittoria Norrie serve anche un assist importante a Jannik Sinner, che tornerebbe a essere il numero 1 del mondo in caso di trionfo nella capitale francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it