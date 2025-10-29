Alcaraz | Non posso giocare qua è come giocare su terra

Ilnapolista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato all’esordio al Rolex Paris Masters riaprendo – di fatto – la corsa al numero uno al mondo a vantaggio di Jannik Sinner. Una sconfitta, quella in cui è incappato il murciano contro Cameron Norrie, figlia di una prestazione estremamente deludente, condita da una lunga serie di imprecisioni nel secondo e nel terzo set. Una prestazione che lo stesso classe 2003 spagnolo ha definito “una delle peggiori dell’anno” ai microfoni dell’ Equipe. Alcaraz: «Sono davvero deluso dal mio livello». Alcaraz si è soffermato innanzitutto sulla palese mancanza di feeling col cemento indoor parigino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

