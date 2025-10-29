Alcaraz ko a Parigi Sinner può tornare numero 1 | ecco come
Colpo di scena al Masters 1000 di Parigi: Carlos Alcaraz è stato eliminato all’esordio da Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 3-6, 4-6, dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Una sconfitta che cambia completamente lo scenario del ranking mondiale e spalanca la porta a Jannik Sinner, che ora ha una concreta possibilità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
