Alcaraz horror a Parigi lo sfogo con Ferrero | Sto sbagliando tutto
(Adnkronos) – Carlos Alcaraz eliminato a Parigi. La notizia ha squarciato la serata di ieri, martedì 28 ottobre, e sorpreso non poco: il tennista spagnolo è stato infatti battuto al secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno e ultimo impegno prima delle Atp Finals, da Cameron Norrie, che si è imposto in rimonta in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Sinner e le ennesime polemiche sulla Davis: le parole di Panatta, l'inutile paragone con Alcaraz e la foto di Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz horror a Parigi, lo sfogo con Ferrero: "Sto sbagliando tutto" - Video - Il tennista spagnolo è stato eliminato da Norrie al secondo turno del Masters 1000 francese ... Segnala adnkronos.com
Alcaraz, arriva l'annuncio a sorpresa: rinuncia a Shanghai. Cosa cambia per Sinner - Questa la decisione del numero uno al mondo, che ha appena vinto il titolo numero 24 della sua carriera battendo in finale Taylor ... Secondo corrieredellosport.it
Masters Parigi conta su Alcaraz e Sinner '1000 punti importanti' - Gli organizzatori del torneo 1000 in programma dal 27 ottobre al 2 novembre sono "fiduciosi" sulla partecipazione del ... Lo riporta ansa.it