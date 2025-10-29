Alcaraz horror a Parigi lo sfogo con Ferrero | Sto sbagliando tutto

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz eliminato a Parigi. La notizia ha squarciato la serata di ieri, martedì 28 ottobre, e sorpreso non poco: il tennista spagnolo è stato infatti battuto al secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno e ultimo impegno prima delle Atp Finals, da Cameron Norrie, che si è imposto in rimonta in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

