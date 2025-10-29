Alcaraz fuori al debutto a Parigi | Non mi sono sentito a mio agio
La sorpresa arriva già al primo turno del Masters 1000 Parigi. Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, è stato eliminato da Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, al termine di un match in cui lo spagnolo è apparso irriconoscibile. Una partita nervosa, ricca di errori non forzati, e mai realmente nelle sue mani nonostante la conquista del primo set. In conferenza stampa, il numero uno del mondo non ha nascosto le difficoltà: «Semplicemente non mi sono sentito a mio agio in campo oggi. Ho commesso molti errori, non avevo buone sensazioni». Alcaraz ha anche riconosciuto i meriti dell’avversario: « Norrie ha giocato un tennis davvero solido, credo che questa sia stata la chiave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
