Alcaraz eliminato Bertolucci ‘sfotte’… Vespa | Ha giocato come Alvarez

(Adnkronos) – Paolo Bertolucci 'sfotte' Bruno Vespa. L'ex tennista azzurro ha commentato l'eliminazione di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Parigi, arrivata al secondo turno per mano del britannico Cameron Norrie, parafrando un tweet del giornalista e conduttore di Porta a Porta, che nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente Jannik Sinner per il suo no . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Clamoroso a Parigi! Il numero 1 al mondo, Carlos #Alcaraz, viene eliminato al 2° turno del Masters di Parigi da Cameron #Norrie. Jannik #Sinner può riconquistare il primo posto nel ranking mondiale già questa domenica, in caso di vittoria del torneo. - X Vai su X

Con questa sconfitta, Alcaraz interrompe una striscia di 17 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000. " Il torneo di Parigi-Bercy ha già scosso gli appassionati di tennis: Carlos Alcaraz, leader della classifica mondiale, è stato eliminato subito all’esordio. Cam Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, Paolo Bertolucci lo difende (e critica gli haters): «Ripartiti i processi a Jannik, non capiscono che nello sport si vince e si perde» - C'era poco da fare per Jannik e non è un discorso di numeri o percentuali: tanto di cappello perché lo ... Da ilmessaggero.it

Sinner-Alcaraz, Paolo Bertolucci lo difende (e critica gli haters): «Ripartiti i processi a Jannik, non capiscono che nello sport si vince e si perde» - Dopo l'ennesimo scontro con Alcaraz, perso dal tennista italiano, i social si sono nuovamente divisi: da una parte i complimenti per l'ennesima finale disputata questa stagione, dall'altra invece, le ... Riporta ilmessaggero.it