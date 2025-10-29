Alcaraz dopo l' eliminazione | Non so cosa sia successo credo di non aver mai giocato così male

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del numero 1 al mondo dopo la sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Parigi con Cameron Norrie: "Anche vincendo il primo set, sentivo di poter fare di più. Nel secondo ci ho provato, ma andava sempre peggio. Devo evitare che una cosa del genere accada di nuovo. Ora penserò alle Finals". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

