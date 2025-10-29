Alcaraz clamorosa sconfitta all’esordio | oggi a Parigi in campo Sinner può tornare numero 1 vincendo il torneo
Carlos Alcaraz perde clamorosamente al secondo turno (il suo primo) contro Cameron Norrie ed è eliminato dal Masters 1000 di Parigi. 2-1 il finale in favore del britannico (6-4, 3-6, 4-6) in circa due ore e mezza di partita. Un risultato inaspettato, che adesso consentirà a Jannik Sinner di poter tornare primo nel ranking Atp, ma a una condizione: dovrà vincere il torneo. Proprio poche ore prima, Sinner aveva parlato della testa della classifica Atp: “Quest’anno è impossibile, ma è un obiettivo per il 2026”. In effetti chiudere il 2025 in testa al ranking – nonostante la sconfitta del rivale spagnolo – è molto difficile, ma anche se per una settimana, Sinner potrà tornare numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
