Alcaraz battuto da Norrie al secondo turno del torneo di Parigi

AGI - Stop al secondo turno per Carlos Alcaraz al "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 della stagione (montepremi 6.128.940 euro) in corso sul duro indoor della Defense Arena, a Nanterre, che per la prima volta ospita il torneo tradizionalmente di scena a Bercy. Il tennista spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, ha ceduto in maniera inattesa per 4-6, 6-3, 6-4 al britannico Cameron Norrie dopo oltre 2h20' di gioco. Cobolli fuori contro Shelton. Stop al secondo turno per Flavio Cobolli al "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 della stagione (montepremi 6.128.940 euro) in corso sul duro indoor della Defense Arena, a Nanterre, che per la prima volta ospita il torneo tradizionalmente di scena a Bercy. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alcaraz battuto da Norrie al secondo turno del torneo di Parigi

