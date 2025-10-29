Alberto Urso chi sono l’ex famosa e l’attuale fidanzata misteriosa

Alberto Urso  è molto riservato sulla sua vita personale, ma a dicembre 2024 ha dichiarato a Verissimo di essere fidanzato: «Sono fidanzato con una ragazza che ho conosciuto quando ero un bambino, poi, ci siamo incontrati da più grandi e ci siamo ritrovati. Lei mi dà tanta serenità, sono felice». Della loro storia racconta: “Stiamo crescendo insieme, è bello avere accanto una persona con cui poterti sfogare. Lei mi sopporta perché ho tanti difetti: sono geloso, permaloso”. I fan più attenti ricordano bene i  rumors  su Benedetta Caretta, ex vincitrice di “ Io Canto “, con cui il tenore aveva condiviso diversi video musicali e duetti romantici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

