Tra gli alberi da frutto che colorano il giardino d’autunno, il cachi ha un fascino davvero unico. Lo conosciamo anche come loto o kaki giapponese, e i suoi frutti dolci arrivano proprio quando il resto della natura rallenta. È una pianta che richiede parecchia pazienza, che cresce a modo suo, senza fretta, ma che sa ripagare nel tempo con raccolti davvero generosi. In cambio non chiede molto: un terreno che respiri, tanta luce e un angolo protetto dal vento. Vediamo subito come coltivarlo e quali sono le cure che richiede nel tempo. Albero di cachi ( Diospyros kaki ), cos’è e caratteristiche. Il cachi, o diòspiro, appartiene alla famiglia delle Ebenacee ed è originario dell’Asia orientale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Albero di cachi, dove piantarlo e quanto tempo ci mette a crescere