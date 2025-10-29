“Giorgia Meloni ti do una notizia: i centri in Albania non funzionano. In questo momento ci sono 25 persone e da quando è stato aperto il centro di Gjadër ne sono state ospitate poco più di 200, ne doveva ospitare 3mila al mese con un turnover forsennato”. Lo dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi uscendo dal Cpr di Gjader, dove ha svolto una visita ispettiva insieme ai parlamentari Pd Rachele Scarpa e Matteo Orfini e con una delegazione del Tavolo Asilo. “Queste 25 persone sono state prese da altri Cpr senza alcun criterio. La sofferenza è enorme: atti di autolesionismo, lamette ingerite, tentativi di suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Albania, Magi visita il centro di Gjader: “Ci sono 25 migranti su 3000 previsti”. Pd: “Monumento allo spreco e alla propaganda”