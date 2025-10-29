Albanese rischia il posto gli Usa la accusano di finanziamenti da gruppi filo-Hamas FdI | l’Italia si associ

Guai in vista per la compagna Francese Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, ultima eroina della sinistra contro il nemico israeliano. È tornata nel mirino degli Stati Uniti, che ne ha chiesto la rimozione per presunti finanziamenti ricevuti da gruppi di pressione filo-Hamas violando l’articolo 3 del Codice di condotta delle Nazioni Unite. A chiedere il ‘licenziamento’ la divisione per i Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La lettera, firmata da Leo Terrell, membro della Task Force federale contro l’antisemitismo, è diretta. “La sua condotta ha disonorato l’istituzione che rappresenta e compromesso la credibilità del suo mandato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Albanese rischia il posto, gli Usa la accusano di finanziamenti da gruppi filo-Hamas. FdI: l’Italia si associ

