Albanese in video dal Sudafrica con l’Onu per le sanzioni Usa nuovo report su Gaza

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, ha presentato oggi un report su Gaza e Cisgiordania all’Assemblea generale Onu collegandosi in video dal Sudafrica a causa delle sanzioni che gli Usa le hanno imposto. Nel presentare il nuovo report, Albanese ha ripetuto la definizione di “genocidio” e “apartheid” per le azioni di Israele e ha descritto Gaza come un territorio che “rimane strangolato, affamato, distrutto” durante il fragile cessate il fuoco che ha descritto come ben lontano da un piano di pace. “Sanzioni contro di me illegali e vendicative”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

albanese in video dal sudafrica con l8217onu per le sanzioni usa nuovo report su gaza

© Lapresse.it - Albanese in video dal Sudafrica con l’Onu per le sanzioni Usa, nuovo report su Gaza

Altri contenuti sullo stesso argomento

albanese video sudafrica l8217onuStanding ovation per Francesca Albanese in Sudafrica, è la speaker della Nelson Mandela Lecture 2025: “Vedo lui in ognuno di voi” – Video - Il Times of Israel scrive che gli ultimi resti consegnati dal gruppo islamista appartengono all'ostaggio Ofir Tzarfati. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Albanese Video Sudafrica L8217onu