Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, ha presentato oggi un report su Gaza e Cisgiordania all’Assemblea generale Onu collegandosi in video dal Sudafrica a causa delle sanzioni che gli Usa le hanno imposto. Nel presentare il nuovo report, Albanese ha ripetuto la definizione di “genocidio” e “apartheid” per le azioni di Israele e ha descritto Gaza come un territorio che “rimane strangolato, affamato, distrutto” durante il fragile cessate il fuoco che ha descritto come ben lontano da un piano di pace. “Sanzioni contro di me illegali e vendicative”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Albanese in video dal Sudafrica con l’Onu per le sanzioni Usa, nuovo report su Gaza