Albanese a pezzi al Palazzo di vetro L’Italia | relatrice Onu né credibile né imparziale

«Il rapporto presentato dalla relatrice speciale Francesca Albanese è totalmente privo di credibilità e imparzialità. Come Italia, non ne siamo sorpresi. Il contenuto del dossier eccede palesemente il mandato specifico del relatore speciale, che non include indagini su presunte violazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sulla cooperazione tra Paesi terzi e la Cpi». Lo ha detto l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente all’Onu. L’Italia è tra i 63 Stati accusati nel rapporto di Albanese di «essere complici del genocidio a Gaza». Il dossier italiano che inchioda Albanese all’Onu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Albanese “a pezzi” al Palazzo di vetro. L’Italia: relatrice Onu né credibile né imparziale

