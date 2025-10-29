Alatri Mattia Dell' Uomo tra i primi laureati in Tamburi a Cornice in Italia
Una grande conquista per la musica tradizionale italiana: Mattia Dell'Uomo, cantante e suonatore di strumenti popolari, ha conseguito il primo titolo di Dottore in Tamburi a Cornice del Mediterraneo nel panorama accademico italiano, presso il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese. Guidati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Alatri – Contrasto all’abbandono dei rifiuti: potenziato il sistema di videosorveglianza Vai su Facebook
Alatri, delitto di Thomas Bricca, la procura: «Ergastolo anche per Mattia Toson» - Presentati gli appelli contro la sentenza di primo grado, emessa dalla Corte di Assise di Frosinone, che ha condannato i Toson (padre e figlio) per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri. Riporta roma.corriere.it
Thomas Bricca ucciso da un colpo di pistola ad Alatri, procura chiede ergastolo per il 24enne Mattia Toson - Presentate le richieste di appello contro la sentenza in primo grado per l’omicidio di Thomas Bricca. Si legge su fanpage.it