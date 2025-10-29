Alan Sorrenti torna sulle scene | grande concerto al Teatro Verdi
Alan Sorrenti torna sulle scene e fa tappa al Teatro Verdi di Sestri Ponente con il suo Magico Tour 2025. Appuntamento venerdì 31 ottobre con apertura porte, dj set e aperitivo dalle ore 19, inizio concerto alle ore 21.Due gli album pubblicati di recente: “Oltre la zona sicura” nel 2022 e “ Di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
