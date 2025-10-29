Al volante con il cellulare o senza cinture 91 violazioni in due mesi | 19 patenti ritirate
Nell’ambito della campagna europea denominata Roadpol, la Polizia Stradale di Ferrara - nei mesi di settembre e ottobre – ha intensificato i servizi di contrasto alla guida con cellulare e al mancato uso delle cinture di sicurezza. Sono state 91 le violazioni accertate complessivamente, di cui 24. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Al volante con il cellulare o senza cinture, 91 violazioni in due mesi: 19 patenti ritirate ift.tt/7QulKZq - X Vai su X
Ogni anno, la distrazione al volante — soprattutto per l’uso del cellulare — resta tra le principali cause di incidenti stradali. I recenti aumenti delle RC auto lo ricordano, ma il vero prezzo si paga in sicurezza. Scopri le norme del Codice della Strada, le sanzio Vai su Facebook
In auto senza cintura o col cellulare. Da settembre le multe grazie all’IA - I primi di settembre scatteranno le multe ’suggerite’ dal "Safe Drive", l’apparecchiatura che il Comune di Figline e Incisa sta sperimentando (insieme a Prato) per la ditta Sodiscientifica. Come scrive lanazione.it
Al volante senza la cintura o al telefono: ritirate 10 patenti a un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice - A meno di un mese dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, il bilancio dei ... Riporta ilgazzettino.it
Alla guida con cellulare e senza cintura, nove patenti ‘saltate’ in un weekend - È di nove patenti ‘saltate’ l’esito dei controlli effettuati dalla Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina nel corso dell’ultimo fine settimana per l’uso di cellulare alla guida, mancato uso ... Si legge su ilrestodelcarlino.it