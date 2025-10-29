Al via le richieste per il Bonus Mamma | a chi spetta come chiederlo quanto vale Tutto quello che c’è da sapere

Al via le richieste per il bonus mamma: l’Inps ha pubblicato le istruzioni per chiederlo. Per presentare le domande ci sono 40 giorni a partire dalla data di divulgazione della circolare, il 28 ottobre. La misura si rivolge alle lavoratrici con due o più figli e rappresenta uno dei tasselli della strategia del governo per sostenere concretamente la famiglia e, insieme, fa passare il messaggio culturale per cui figli e lavoro non sono in concorrenza e le istituzioni sono dalla parte delle donne che scelgono entrambi. Quando e dove presentare le domande per il Bonus Mamma. Considerati i tempi indicati dalla circolare Inps, le domande vanno presentate entro il 7 dicembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

