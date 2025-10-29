Al via le richieste per il Bonus Mamma | a chi spetta come chiederlo quanto vale Tutto quello che c’è da sapere
Al via le richieste per il bonus mamma: l’Inps ha pubblicato le istruzioni per chiederlo. Per presentare le domande ci sono 40 giorni a partire dalla data di divulgazione della circolare, il 28 ottobre. La misura si rivolge alle lavoratrici con due o più figli e rappresenta uno dei tasselli della strategia del governo per sostenere concretamente la famiglia e, insieme, fa passare il messaggio culturale per cui figli e lavoro non sono in concorrenza e le istituzioni sono dalla parte delle donne che scelgono entrambi. Quando e dove presentare le domande per il Bonus Mamma. Considerati i tempi indicati dalla circolare Inps, le domande vanno presentate entro il 7 dicembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tg3. . A Fuoritg abbiamo parlato di Bonus Psicologo che anche quest’anno sarà disponibile. Tantissime le richieste che stanno arrivando all’Inps, ma i fondi stanziati sono molto bassi. - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto elettriche, Mase: richieste a oltre 481 milioni #autoelettriche #bonus #22ottobre - X Vai su X
Bonus mamme lavoratrici 2025, domande al via/ A chi spetta e come fare richiesta: fino a 480 euro - Bonus mamme lavoratrici 2025, domande al via: ecco come richiederlo, quali requisiti servono e a quanto ammonta la cifra erogata ... Da ilsussidiario.net
Nuovo bonus mamme lavoratrici: requisiti, importi e come fare domanda entro il 7 dicembre - Il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025 è attivo: fino a 480 euro alle lavoratrici con almeno 2 figli. Scrive quifinanza.it
Il bonus per le mamme che lavorano: chi può averlo, cosa c'è da fare e le date a cui fare attenzione - C'è una finestra temporale di 40 giorni per chiedere l'agevolazione. Scrive today.it