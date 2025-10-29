Al via le opere di consolidamento stradale a Coriano

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti i lavori di consolidamento stradale nelle vie Monte Olivo, Europa, Monte e Friano, un importante intervento di messa in sicurezza del territorio promosso dal Comune di Coriano nell’ambito dei Fondi Statali dell’alluvione, “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

