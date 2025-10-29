Al via la piccola Olimpiade della vela | oltre 450 atleti pronti per il Campionato italiano classi olimpiche
Si è aperto ufficialmente il Campionato italiano classi olimpiche Edison Next 2025, la piccola "Olimpiade della vela azzurra" organizzata dal Consorzio Circoli Velici Riuniti Palermo, con il sostegno della Federazione italiana vela, della Regione Siciliana - Assessorato delle Attività produttive. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
