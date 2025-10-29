Al via la piccola Olimpiade della vela | oltre 450 atleti pronti per il Campionato italiano classi olimpiche

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto ufficialmente il Campionato italiano classi olimpiche Edison Next 2025, la piccola "Olimpiade della vela azzurra" organizzata dal Consorzio Circoli Velici Riuniti Palermo, con il sostegno della Federazione italiana vela, della Regione Siciliana - Assessorato delle Attività produttive. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

via piccola olimpiade velaVela, via al dodicesimo Gran Premio Città di Venezia: i 18 maxi yacht in regata - Sulla linea di partenza sarà schierata una flotta di 18 maxi yacht dai 52 ai 100 piedi (da 16 a 30 metri di lunghezza) e tra questi l’indimenticabile Moro di Venezia che gareggerà per il Salone Nautic ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Piccola Olimpiade Vela