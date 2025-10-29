Al via la messa in sicurezza della strada killer di orsi in Abruzzo | qui morì anche Juan Carrito
La Regione Abruzzo ha scelto di finanziare con 2 milioni di euro un progetto dal programma FESR 2021–27 la SS17 tra Castel di Sangro e Roccaraso, conosciuta come "killer di orsi". Prevista una barriera metallica di 6 km e passaggi sicuri per ridurre gli incidenti. Qui due anni fa morì anche il simbolo degli orsi marsicani Juan Carrito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
