Al via la Fiera Campionaria di Bergamo | oltre 200 espositori e hub vaccinale gratuito
Bergamo. Taglio del nastro mercoledì 29 settembre per la 46ª edizione della Fiera Campionaria di Bergamo, la storica mostra-mercato che da oltre quarant’anni racconta l’anima produttiva, commerciale e sociale del territorio orobico e non solo. Fino a domenica 2 novembre, la Fiera di Bergamo ospiterà oltre 200 espositori provenienti da 16 regioni italiane e 4 Paesi esteri, in rappresentanza di più di 40 settori merceologici. Una formula che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità, rendendo la Campionaria uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’autunno bergamasco. Ci sarà un’area food rinnovata, un palco eventi, l’area amici a quattro zampe con dimostrazioni cinofile, spazio dedicato al modellismo, fumetti e un palco eventi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
