Al via la carta Dedicata a te per oltre un milione di famiglie fragili in tutta Italia Lollobrigida | Misura diventata strutturale
“Per il terzo anno consecutivo prende il via la carta “Dedicata a te”, un impegno concreto del Governo per essere al fianco delle famiglie italiane che affrontano un periodo di difficoltà. Oltre un milione di beneficiari potrà da oggi utilizzare la carta e usufruire della scontistica aggiuntiva prevista negli esercizi commerciali convenzionati, ottenendo così un ulteriore risparmio. Abbiamo deciso già dallo scorso anno che dovesse diventare una misura strutturale, e questo percorso trova oggi conferma nella Legge di Bilancio, che ne prevede la prosecuzione anche per gli anni 2026 e 2027. Confermiamo una misura che non è assistenzialismo, ma sostegno vero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
