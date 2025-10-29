Al via la campagna promozionale del Pomodoro San Marzano Dop

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre 2025, a partire dalle ore 10:00, presso la Gastronomia ‘La Salumeria Ippolito’, in Via Novanese 121 a Santa Maria a Vico (CE) si terrà l’evento inaugurale di una importante Campagna di Valorizzazione del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese - Nocerino DOP, promossa dalla O.P. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

