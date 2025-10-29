Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell’Asp di Catania

Con l’arrivo della stagione autunnale prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 20252026, promossa dalla Regione Siciliana e coordinata, sul territorio provinciale dall’Asp di Catania, attraverso il dipartimento di prevenzione. La campagna, avviata il 20 ottobre, proseguirà fino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

