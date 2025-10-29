Al via il nuovo corso dedicato ai grandi musicisti russi dell' Ottocento

Dall’8 novembre al 13 dicembre la Fondazione Angelo Masini propone una nuova edizione del corso “Capire la Musica” dedicata questa volta alla grande musica russa dell’Ottocento. Attraverso cinque incontri aperti a tutti, anche a chi non possiede conoscenze musicali specifiche, i partecipanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

In partenza un nuovo corso di 12 ore di Degustazione dei vini e formaggi tipici della Valle Camonica Il corso si terrà presso la nostra Sede del CFP G. Zanardelli di Ponte di Legno e si rivolge a: | Imprenditori Agricoli e addetti alle aziende del settore | Operat - facebook.com Vai su Facebook

Diventa Energy Specialist Ecco il nuovo corso a Savona, scadenza iscrizioni 31 ottobre 2025. Tutte le info: https://its-savona.it/nuovo-corso-a-savona-scadenza-iscrizioni-31-ottobre-2025… #its #itssavona #energy #environment - X Vai su X

Al via un corso di lettura ad alta voce con Varese Corsi - La lettura ad alta voce è un gesto che unisce: trasforma le parole in emozioni, le frasi in immagini, e crea un filo invisibile tra chi legge e chi ascolta. Secondo varesenews.it

Al via il nuovo Corso per i professionisti delle le crisi internazionali - Comprendere i conflitti e saper operare in scenari instabili: è l’obiettivo del nuovo Corso di Perfezionamento in Sicurezza, Geopolitica e Cooperazione Internazionale dell’Università di Trieste, ... Come scrive rainews.it

Nola, nuovo corso alla Bruno Fiore: il dirigente Boccia punta su ascolto e dialogo con il territorio - Il nuovo dirigente scolastico Enrico Giuseppe Boccia "Il tempo pieno, una realtà. Si legge su sciscianonotizie.it