Al via il bando della Regione per i rimborsi degli abbonamenti del trasporto pubblico regionale per i lavoratori

29 ott 2025

La Regione Abruzzo, fa sapere il presidente della IV commissione Leonardo D'Addazio, ha pubblicato il bando per l'erogazione dei fondi per i rimborsi degli abbonamenti del trasporto pubblico regionale per i lavoratori pendolari.In attuazione dell’accordo di programma sottoscritto dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

