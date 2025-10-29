Al via due Sezione Rondine a Piacenza per la prima volta anche alla primaria

Non si è mai troppo piccoli per imparare la pace a scuola. Ha preso il via questa mattina l’anno scolastico delle Sezioni Rondine del territorio di Piacenza: la 3° C della primaria Caduti sul lavoro e la 1° D del Liceo delle Scienze umane del Polo Volta. Da queste due classi parte un percorso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it