Al Trianon Viviani Eddy Napoli celebra i 75 anni di Luna rossa

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Compie 75 anni Luna rossa, la canzone scritta da Vincenzo De Crescenzo e musicata da Antonio Viscione, in arte Antonio Vian.Al Trianon Viviani, venerdì 31 ottobre, alle 21, Eddy Napoli, figlio di De Crescenzo, celebra l'anniversario di questo brano che ha rappresentato una piccola rivoluzione nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

