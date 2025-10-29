Al Teatro della Limonaia lo spettacolo Costellazione Vicinelli
Tra ricerca documentale e immaginazione, lo spettacolo svela la vita e le opere della poeta e performer Patrizia Vicinelli.Si parte dal dato reale di un appello lanciato nel giugno 1990 da un gruppo di intellettuali italiani affinché per lei venisse approvata la "Legge Bacchelli" ovvero quella.
