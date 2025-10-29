Al Teatro della Limonaia lo spettacolo Costellazione Vicinelli

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra ricerca documentale e immaginazione, lo spettacolo svela la vita e le opere della poeta e performer Patrizia Vicinelli.Si parte dal dato reale di un appello lanciato nel giugno 1990 da un gruppo di intellettuali italiani affinché per lei venisse approvata la “Legge Bacchelli” ovvero quella. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

teatro limonaia spettacolo costellazioneIl T.r.a.m. dei viaggi straordinari. Si accende la scena della Limonaia - La Limonaia di Sesto Fiorentino si conferma terreno di sperimentazione di linguaggi e visioni, ospitando la nuova stagione di T. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Limonaia Spettacolo Costellazione