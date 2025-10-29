Al Teatro Dario Fo di Camponogara un dialogo tra Ottavia Piccolo e Mattia Berto

Veneziatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre, alle 20.30, il Teatro Dario Fo di Camponogara ospita l’inaugurazione del XXV Anno Accademico 20252026 dell’Università Popolare del Nordest con una lectio magistralis dal titolo Ottavia Piccolo si racconta, condotta dal regista e attore veneziano Mattia Berto.Berto, da anni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

