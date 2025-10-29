Al PalaBarTino il concerto del Walter Celi duo

Venerdì 31 ottobre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà il concerto di Walter Celi, polistrumentista e cantautore barese noto per il suo stile eclettico e le performance energiche, il quale si esibirà in duo, accompagnato dal batterista Dario Starace.Il suo sound si distingue. 🔗 Leggi su Baritoday.it

