Al Monk il jazz di Olivia Trummer e Nicola Angelucci

Dopo i tre sold out dei concerti della formazione di Gianluigi Trovesi che hanno inaugurato la nuova stagione autunnale-invernale 2025, il Monk Jazz Club, il jazz club di Palazzo Scammacca del Murgo in piazza Scammacca 1 a Catania, annuncia due nuovi pienoni per i primi due concerti del duo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Mercoledì 29 ottobre – Serata Jazz al 3C! Il grande jazz torna protagonista alla Trattoria 3 Corone di Spilimbergo con un appuntamento da non perdere! Sul palco il The HamMonk Sphere Trio, formazione d’eccezione composta da: Rudy Fantin all’Ha Vai su Facebook

Al Monk Jazz Club di Catania il dialogo musicale fra la pianista tedesca Olivia Trummer e il batterista Nicola Angelucci - Dopo i tre sold out dei concerti della formazione di Gianluigi Trovesi che hanno inaugurato la nuova stagione autunnale- Lo riporta blogsicilia.it

Un jazz dal retrogusto gospel Olivia Trummer arriva al Torrione - Un gradito ritorno è quello oggi (a partire dalle 21) al Torrione, dell’apprezzata pianista e vocalist tedesca Olivia Trummer per presentare il nuovo album For You (Warner Music, 2022). Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Olivia Trummer e Nicola Angelucci, eccoli in "Dialogue's Delight" - Da venerdì 21 aprile 2023 sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming “Dialogue’s Delight”, nuovo singolo del duo composto dalla pianista e cantante Olivia Trummer e dal ... Si legge su ilmessaggero.it