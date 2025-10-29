Arriva nelle sale cinematografiche solo il 3, 4 e 5 novembre il film evento ’Siamo in un film di Alberto Sordi?’, ideato, scritto e diretto da Steve Della Casa e Caterina Taricano, per celebrare l’immenso talento di Alberto Sordi e offrire nuovi punti di vista su un maestro indiscusso, capace di incarnare, con genialità, profondità e ironia, virtù e vizi di un intero Paese. Nel film-evento si apre un interessante dialogo tra passato e presente, tra cinema e memoria collettiva, in un percorso che rende omaggio a un’icona senza tempo del cinema italiano. Prodotto da Estradigital, in partecipazione con Compass Film, Minerva Pictures, con il contributo del Mic-Dgca e con il sostegno della Regione Lazio Fondo regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, ’Siamo in un film di Alberto Sordi?’ è distribuito da Altre Storie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Cinemacity rivive Sordi